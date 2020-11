C'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire chez l'équipe Insider de Microsoft, mais vous n'aurez pas de grosses nouveautés pour cette semaine malheureusement. Car l'éditeur reste dans la continuité de ces dernières semaines, autrement dit la correction des nombreux bugs et plantages présents dans Windows 10 et ses programmes du Microsoft Store. Une longue guerre entreprise suite à la sortie de la version 20H2 de l'OS, permettant de corriger au plus vite les problèmes rencontrés, parfois provenant des nouveautés, ou parfois issus de reliques du passé. Attention cependant, pour répondre à certains commentaires et ragots en tout genre, sachez qu'une partie des correctifs et bugs présents dans les patchnotes concerne pricipalement les utilisateurs Insiders, il faudra lire la note de mise à jour complète pour les détails à ce sujet.

Cette fois-ci nous avons donc une liste assez variée, comprenant quelques crashs avec les stylos électroniques ou le DWM, un souci sur la mise en veille de certaines machines, des applications du store qui se lançaient totalement transparentes - ce qui les rendait invisibles - ou encore des problèmes de coexistence entre Wi-Fi et réseau cellulaire. Dans tout ça, les vieux bugs propres aux dernières fonctionnalités n'ont pas encore été corrigés, donc il est possible pour les Insiders uniquement que des problèmes soient toujours existants sur les onglets épinglés ou l'outil de gestion des disques. Car c'est bien connu, un logiciel Microsoft sans aucun problème, ce n'est pas un vrai logiciel Microsoft, n'est-ce pas ?

