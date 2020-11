À moins d'un cataclysme, d'un coma ou d'un isolement sur une île sans la moindre connexion, il ne vous a pas échappé que les RX 6800 sont arrivées. En tout cas elles le sont chez certaines rédactions, AMD et Nvidia apprenant la patience aux clients confinés ! Globalement, elles font le boulot en rastérisation, sont en retrait en Ray Tracing, et se battent réellement avec les vertes dans des gammes tarifaires proches. Le choix est du coup cornélien entre forces et faiblesses de chacune des cartes.

AMD a livré ses 20.11.2, qui supportent les RX 6000, ainsi que World of Warcraft Shadowlands. Quelques soucis ont été résolus sur le Radeon Software, et avec les RX 500 sur Serious Sam 4, ainsi que les RX 5700 sur le jeu Xuan Yuan Sword II.