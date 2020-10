Le duo Amazon/Boulanger -encore eux- propose une petite promo sur l'Asus ROG Delta. Ce casque haut de gamme de la marque offre un son clair et précis d'après son créateur. Il est équipé de quatre convertisseurs ESS 9218, dédié chacun à une fréquence sonore et de l'inévitable RGB pour le look gaming ! Il s'agit d'un modèle circum-aural fermé, son micro est multidirectionnel et dispose d'un mode d'atténuation du bruit et sa connexion se fera via un port USB Type-C (ou un adaptateur USB 2.0). Le modèle se vend généralement autour des 180 €, donc vous économiserez une trentaine d'euros sur ce modèle plébiscité par nos confrères. Nos liens sont juste en dessous si vous êtes à la recherche d'un casque looké et efficace.