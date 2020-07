Depuis des années, les marques ont investi le marché du bureau pour joueur. Jadis bureau récupéré de papi Raymond, ou planche d'aggloméré entre deux tréteaux qui dormaient dans le garage, le lieu de villégiature du gamer est devenu une zone importante. Finie la zone polluée par des yaourts, des canettes de coca, ou des miettes de pains au chocolat (officiellement chocolatine n'existe plus depuis hier en plus, té), le bureau est un lieu sacré, envahi par du matériel moderne, stylé, et éclairé par du RGB.

Cougar a bien compris ça, après Lian Li il est vrai ou Thermaltake, mais voilà les Cougar Mars et Mars 120. Le plus petit, le Mars 120, mesure 125 cm de largeur, 74 cm de profondeur et 81 cm de hauteur, le tout pour 31.3 kg. Il y a un petit renfort à droite, comprenant un port USB 2.0, 3.0, les sorties son casque et micro, et un bouton de gestion du RGB.

Le Mars (existant depuis quelque temps déjà) quant à lui mesure 153.3 cm de largeur x 77.1 cm de profondeur, la hauteur varie selon 3 positions, 75, 80 et 85 cm. Ça passe à 40.28 kg. En sus du petit renfort à droite, le Mars en rajoute un autre à gauche qui se concentre encore sur les prises son casque et micro, et pour cause elles ont disparu de la droite !

Pour tout ça, Cougar ne donne pas de tarif, mais a quand même pris soin de rassurer le geek qui aurait envie de faire des galipettes avec sa dulcinée. Non seulement il y a la place, mais en plus elle risque d'avoir les fesses colorées RGB. Et détail important, ça supporte 150 kg !