Si jamais vous êtes un heureux consommateur de titres vidéoludiques , et que vous avez succombé aux sirènes du jeu sous Linux , alors vous êtes peut-être à l’affût des correctifs permettant d’optimiser vos conditions de jeux. Cela est d’autant plus vrai si le jeu en question est une grande production, qu’elle soit récente comme Detroit : Become Human, ou commençant à prendre de l’âge comme Splinter Cell Blacklist.

Hé bien, si vous tombez dans cette catégorie, c’est votre jour de chance : Proton, la couche de compatibilité de Valve permettant de lancer ses titres Windows sous l’OS libre, vient de se mettre à jour, avec des résolutions de crashs et des améliorations de performances dans les deux titres précédemment cités, mais aussi sur DOOM Eternal, Streets of Rage 4 ou encore Unity of Command II. De plus, DXVK embarque désormais la mouture 1.7 , le Laucher Rockstar est encore un peu plus stable, sans compter la pagaille d’autres correctifs divers difficiles à résumer tels la popssibilité, enfin, d'utiliser un alt+tab fonctionnel sous KDE. Un bon pas en avant pour la compatibilité, en somme.