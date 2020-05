Après les deux versions 1.6 et 1.6.1 de DXVK, l’utilitaire se voit octroyé d’une nouvelle mise à jour mineur pour passer en 1,7. Pour les non-initiés, DXVK est l’un des (nombreux) composants, développés par Valve, utilisés pour faire mouliner les jeux Windows sous Linux. Plus précisément, cette bibliothèque traduit le code graphique utilisant l’API DirectX 100 % Microsoft en version Vulkan multiplateforme : un pilier de taille ! Si la chose semble obscure, vous pouvez tester vous-même ce système de jeu via notre tutoriel maison

Au niveau des fonctionnalités, commençons par le support de deux nouvelles extensions Vulkan : VK_EXT_robustness2 et VK_EXT_custom_border_color , ce dernier permettant de corriger des bugs d’affichage dans certains titres DirectX 9 tels Halo 2 Vista et... Crysis, toujours ! Notez que, cette fois-ci, la nouvelle mouture comprend aussi des améliorations techniques permettant des gains de performances, un correctif pour les futures versions de World of Warcraft (on n’est jamais trop prévoyant ?) ainsi que divers autres correctifs.

Attention, si le support via Steam devrait arriver sous peu (et de manière totalement transparente), la chose sera plus complexe pour les amateurs de lancement manuel. En effet, il faudra Wine 5.8 (minimum) et les piles graphiques Mesa 20.2 si votre carte graphique est bleue ou rouge, et les pilotes 440.66.12 chez les verts, ce qui correspond aux versions actuellement signalées comme étant « de développement ».