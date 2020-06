Encore une semaine durant laquelle les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) n'auront pas brillé par leur diversité. Pensez donc, les agriculteurs en herbe sont de retour, et heureusement que RDR2 est là sans ça on aurait pu avoir droit au triplé "simulation" incluant Football Manager (très sympathique au demeurant, mais très "niche" quand même). Sur console, même combat avec un Days Gone qui vient faire un petit coucou sur PS4, ça faisait longtemps, d'autant que le titre jusque-là exclusif à la console de Sony devrait sortir sur PC, rappelons-le.

Concernant les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), comme le titre de cette brève l'indique, c'est la fête du slip. Sea of Thieves en première place bénéficie de sa sortie sur la plateforme de Valve, alors qu'il était jusque-là exclusif au Microsoft Store, et même chose pour NFS Heat qui déboule également sur Steam. On notera l'excellente perf de C&C Remastered Collection, très bien reçu par les joueurs et qui s'octroie une superbe deuxième place, prouvant que quand c'est bien fait, un remaster peut plaire. Mention spéciale pour Gunfire Reborn un p'tit FPS indé en early access qui arrive à se frayer un chemin dans le classement de la semaine 23.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 22 Semaine 21 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Days Gone FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Football Manager 2020 FIFA 20 Doom Eternal Doom Eternal FIFA 20 Doom Eternal