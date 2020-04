no ragotz

Si vous aimez les bons plans Epic Games, alors il va peut-être falloir passer par les options. En effet, par « mesure de sécurité », la firme a annoncé hier qu’il faudrait dorénavant passer par l’authentification à deux facteurs pour profiter des offres.

Cette technologie consiste « simplement » à utiliser une application tierce (Google en propose un très utilisé) — typiquement sur votre téléphone — générant un code à 6 chiffres en fonction du temps, synchronisé avec le serveur. Lors d’une nouvelle connexion ou d’une suspicion de fraude, le code sera demandé, assurant ainsi l’authenticité de l’utilisateur. Évidemment, cela signifie aussi qu’il faudra aussi ressortir son appareil en cas de déménagement ou de vacances prolongées, et, pour les chanceuses personnes ayant plusieurs PC, ce qui n’est pas du plus ergonomique.

Si ce prérequis est assez classique, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des achats d’importance, la chose est bien plus surprenante pour des offres normalement gratuites, et n’a pas vraiment de quoi rassurer quant aux collectes de données. D’un autre côté, puisque ces promotions ont justement pour but de rameuter du peuple, forcer dès le départ des prérogatives de sécurité n’est pas à voir du mauvais œil. À vos téléphones ! (Source : ArsTechnica)