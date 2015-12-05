Mad Catz et la valse des pilotes pour Windows 10 : La M.M.O. 7 reste sur la touche

Vendredi matin, Stéphane M., nous a contacté pour nous partager son expérience avec un des produits de chez Mad Catz. Adepte de MMO, il s'est offert une M.M.O. 7, la soeur de la R.A.T. 7 avec plus de boutons sous le pouce. Quand on a ce genre d'engin, on ne peut pas se passer du logiciel qui va avec et il est donc allé sur le site de Mad Catz pour l'installer.

Via la rubriquement téléchargement du site, il a récupéré le dernier pilote pour M.M.O 7 à utiliser sous Windows 10 64-bit. Facile à trouver, il le télécharge, installe le pilote, redémarre le PC, installe le logiciel et .net framework 3.5 (nécessaire pour le soft) et surprise, la souris ne fonctionne pas et le logiciel ne la détecte pas. Il pense avoir raté une étape ou téléchargé un fichier corrompu et essaie de nouveau, sans plus de succès.

L'étape suivante est logique, direction un moteur de recherche bien connu pour voir si c'est arrivé à quelqu'un d'autre. C'est effectivement le cas, mais personne n'a de solution. Après quelque temps à parfaire sa coupe de cheveux très proche de cette de Titi, il a réussi à trouver un pilote datant de 2012 qui fonctionne. Content d'enfin pouvoir utiliser son engin, il est quand même curieux de savoir ce qui sépare le pilote pour Windows 8 de celui pour Windows 10. Il se rend vite compte que le nouveau fait 5,63Mo contre 7,47Mo pour l'ancien. Il les a décompressé pour y jeter un oeil et a trouvé la couille dans le potage, le dernier pilote pour Windows 10 ne comprend pas de fichiers .CAT alors que son .INF en nécessite. Dans le pilote de 2012, tout est là, ce qui explique que cela fonctionne.

Stéphane a même pris le temps de jouer au jeu des 7 différences !

Tout d'abord bravo à lui pour sa réussite, sa découverte et d'avoir partagé l'info pour que d'autres en profitent. Pour aller un peu plus loin, on a cherché de notre côté en s'amusant à jouer le jeu du support client. Tout d'abord, le pilote disponible sur le site de Mad Catz est le 7.0.45 pour Windows 10 64-bit et effectivement, il ne comprend pas de fichier .CAT alors que son .INF en demande. On s'est alors tourné vers les 7.0.20 pour Windows XP, Vista, 7, 8 et 8.1 64-bit qui n'ont pas ce problème.

Avec ça en main, on a appelé le support de Mad Catz directement par téléphone. Nous sommes tombés sur un central d'appel ou la "technicienne" nous a expliqué que les pilotes actuels sont en fait une version bêta qui n’est pas validée pour Windows 10. On lui demande pourquoi il sont en ligne et elle répond que c'est en attendant les vrais pilotes qui devraient arriver en janvier. A la question "comment installer une M.M.O. 7 sous Windows 10 64-bit ?" la seule réponse a été que l'on devait attendre janvier que les pilotes arrivent.

Effectivement, le fichier .INF essaie de trouver des .CAT qui n'existent pas

Tant pis pour le support et heureusement que Stéphane n'est pas un client lambda. Enfin heureusement c'est vite dit, car pour Mad Catz c'est moins glorieux. Même lorsqu'on a fait savoir à notre interlocutrice que nous faisions partie de la presse et que ce genre de réponse était tout à fait inappropriée, elle a simplement répondu qu'ils étaient au courant que le pilote ne fonctionnait pas, mais qu'il faudrait attendre janvier dans tous les cas. Même pas une proposition d'utiliser un autre pilote.

Vu qu'on a aussi un contact direct chez Mad Catz, on l'a appelé pour lui signaler tout cela. Au sujet du pilote, il n'a pu que remonter l'information aux ingénieurs (bossant dans le marketing, on ne peut pas lui en vouloir) et pour le second point, il a fait remonter à la personne en charge du contrat avec la plateforme d'appel pour régler le problème de communication. Le retour a été rapide et apparemment les pilotes devraient arriver sous peu. Ils nous ont aussi signalé que la version 10586 de Windows 10 pouvait poser certains problèmes, mais que ça allait être rapidement réglé.

Au final, un mauvais point pour Mad Catz avec des pilotes foireux, une communication douteuse et la nécessité de trouver des solutions à la main. Maintenant que le lièvre est levé (et ça arrive malheureusement à beaucoup de boites), il nous reste à espérer que les choses s'améliorent rapidement pour les possesseurs de ce mulot. A noter que ça ne touche que le pilote de la M.M.O. 7 pour Windows 10, les R.A.T. n'ayant pas le problème et la M.M.O. TE ayant un vrai pilote complet.