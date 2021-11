Quand ThermalTake joue avec le polymère

Si vous n'êtes pas au courant, Noctua sortait il y a un peu plus de trois ans ses ventilateurs composés d'un matériau polymère, limitant vibrations et déformations à haute vitesse. Nous avions essayé ces modèles ici même et l'expérience était très convaincante. Il aura fallu attendre 2021 pour que d'autres marques nous proposent leur vision de la chose, et la dernière en date c'est Thermaltake. Voici donc les TOUGHFAN 12 et leur hélice en LCP - pour Liquid Cristal Polymer - aux caractérisques assez troublantes. Vous les avez aperçus lors du récent test de TOUGHLIQUID Ultra, il est temps de les scruter dans les moindres détails.