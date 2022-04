SilentiumPC sort ses AIO Navis, what else ?

SilentiumPC ajoute la nouvelle gamme Navis à son catalogue d'AIO. Il y a deux modèles qui la composent, et tous deux ont les mêmes caractéristiques à un détail près : l'un a des moulins ARGB, l'autre a les mêmes sans les loupiottes. Basés sur un radiateur de "240", ils mesurent en fait 54 mm d'épaisseur x 120 mm de largeur x 275 mm de longueur, les 35 mm en plus étant liés au réservoir de liquide. Le tout pèse 1135 g.

Le waterblock mesure 76.5 mm x 90 mm, il fait 48.5 mm de hauteur. Il a un design interne asymétrique qui aurait la capacité d'optimiser le refroidissement, sans que l'on ne sache comment, puisque les données ne sont pas très explicites. Le roulement de la pompe est en céramique et pédale de 1600 à 2600 TPM, avec la classique marge d'erreur de 10 %, tandis que le waterblock a une originalité amusante, mais pas inintéressante : il y a les trous et les extensions moulés dans la coque, ce qui fait que vous n'avez pas de griffe à fixer en fonction du socket, c'est déjà prémonté en somme. D'ailleurs les sockets AM4, LGA1151 à 1700 sont supportés (mêmes entraxes), ainsi que LGA20xx.

Les zoulis prétrous !

Les moulins classiques ou ARGB, ont les mêmes specs : 120 mm de diamètre, pédalage de 300 à 1800 TPM, connecteur 4 pins PWM, seuls les ARGB ont la prise idoine 3 pins. Si vous les collez sur les cartes mères ASRock (avec Polychrome), ASUS (Aura devenu Armoury Crate), GIGABYTE (RGB Fusion 2+1 pins) et MSi (Mystic Light), vous pourrez les piloter via les softs de gestion propriétaires indiqués entre parenthèses).

F240 ARGB, on s'en était douté !

La garantie est de 3 ans, et force est de constater que derrière un look sobre, mais visuellement correct, se cachent des prix assez compétitifs du niveau d'un Arctic ou d'un Cooler Master. Comptez 75 et 86 € pour la version sobre F240 et Boris Edition F240-ARGB, ça fait donc 11 € de diodes et de pouet pouet, un peu cher pour ce que ça apporte !

Et sans ReuGeuBeuh !