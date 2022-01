Attention, Zalman sort la grosse innovation pour ses AIO de la série ALPHA. Il y a trois dimensions, 240, 280 et 360 mm pour le radiateur, et chacun d'eux est disponible en blanc ou noir. Classiquement, on a donc un ensemble waterblock et pompe qui se fixe sur le CPU, et tout ça est relié à un autre ensemble comprenant réservoir de liquide et radiateur déporté dont les dimensions figurent en haut. Tous les radiateurs font 27 mm d'épaisseur.

Les moulins de 120 mm pédalent de 500 à 1800 TPM pour 1.9 mm de flotte de pression statique, ceux de 140 tournent de 500 à 1600 TPM pour 1.7 mm d'eau de pression statique. Les sockets compatibles sont les Intel LGA2011 à 2066, 115x, 1200 et 1700, ainsi qu'AMD AM3 et AM4.

Le truc en plus provient du lot waterblock + top. Il mesure 68 mm de côté par 62 mm de hauteur. Le top pivote pour que le logo reste toujours à l'horizontale, ARGB s'il vous plait, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. La base de la pompe est en cuivre, tandis que les micros rails de cuivre font 0.15 mm de hauteur. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux triple flux de la pompe. Afin d'éviter un engorgement de liquide, le flux arrivant est séparé en 3 flux plus petits, qui sont censés couvrir plus de surface et déplacer le plus de joules possible vers le radiateur.

On imagine que tout ça a un coût, mais on ne le connaitra pas parce que Zalman n'a rien dit, le coquin !