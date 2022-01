Si l’utilisation de casque VR est bien possible sur les appareils Apple, la firme ne s’est pas encore lancée dans le business à proprement parler. En effet, la pomme n’a à l’heure actuelle aucun matériel dédié à la VR, un fait quelque peu étrange puisque les ingénieurs de la maison-mère ne sont en général pas les derniers en ce qui concerne les nouvelles technologies et leur rapport avec l’humain, entre les tablettes, téléphones et diverses montres.

Finalement, vous ne serez guère surpris d’apprendre qu’un modèle serait bel et bien en préparation en interne, un modèle que la rumeur annonçait initialement pour la WWDC en juin. Souci : le bousin ne serait pas encore au point, notamment du fait d’un dégagement thermique trop important — la faute à une puce utilisée, proche du M1, trop grourmande ; ce qui n’est pas sans rappeler d’autres SoC... la pomme étant peut-être plus gourmande encore sur la finesse de ses appareils — mais également de soucis de caméras et de mise au point logiciel.

Au niveau du bousin en lui-même, il serait question d’un modèle VR avec AR en pass-through via des caméras de chez LG Innotek, embarquant son propre OS, nommé rOS. Avec une production débutant théoriquement en Q2 2022, la nouvelle date supposée pour l’annonce officielle est la conférence pour développeurs de 2023, dans laquelle serait également présent un magasin d’application dédié à la réalité augmentée. De quoi faire décoller la VR aux yeux du grand public ? (Source : RoadToVR)