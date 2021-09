Sobre et fin ou épais et lumineux ?

Ça fait un petit moment que nous ne nous sommes pas attardés sur de la ventilation. Nous avons donc pioché dans le catalogue d'Arctic cette fois-ci, pour vous présenter non pas une référence, mais deux. Les deux modèles choisis sont aux antipodes l'un de l'autre. Tout d'abord ils ne sont pas spécialisés dans le même domaine puisque l'un sera apte à brasser l'air de votre boîtier, tandis que l'autre est optimisé pour vos systèmes de refroidissement. Ensuite, le P12 Slim PWM PST est un modèle slim, sobre et abordable, alors que le Bionix P120 A-RGB est plus épais que la normale, bardé d'éclairage et vaut trois fois le prix du premier ! On ne va pas plus vous en dire ici pour vous laisser découvrir ces deux références signées Arctic.