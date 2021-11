Le NH-L9i de Noctua débarque sur LGA1700. Pour ceux qui ne sen souviennent pas, c'est le ventirad low profile de Mr hibou qui existait sur socket LGA115x. Pour l'anecdote, il existe aussi pour AM4 avec le NH-L9a. Le géant du refroidisseur a conçu ce modèle pour les endroits où on a du mal à passer les doigts, avec 37 mm d'épaisseur seulement incluant le moulin. Pour le reste, c'est un carré de 95 mm de côté, le tout pesant 385 g. La base est en cuivre recouvert de nickel, et le bousin est garanti 6 ans. Par ailleurs, si un NF-A9x14 PWM est fourni, mesurant 14 mm d'épaisseur, il reste tout à fait possible de coller un 92 mm de diamètre, mais passant à 25 mm d'épaisseur, comme les ventilateurs classiques. Il existe en version classique et en version noire Chromax.

L'autrichien destine ce NH-L9i aux 6 Alder Lake lancés depuis quelques jours, et ce en dépit de la consommation gargantuesque du 12900K/KF qui devrait engendrer une chauffe supérieure aux capacités de dissipation du ventirad, quand on voit ce que ça donne sur une NH-U12A sur notre test ! Pour optimiser les capacités du NH, Noctua lance conjointement des conducteurs d'air, c'est-à-dire des manchons qui viennent se positionner sur le ventilateur, autocollants et de différentes épaisseurs, et qui ont pour but de diriger le flux d'air et fournir ce dernier en air frais venant de l'extérieur. En tant que low profile, le flux va de l'extérieur vers l'intérieur des ailettes, récupérer l'air frais est une assurance de performances optimisées. Pas sûr que cela soit suffisant.

Pour ce qui est des prix, le NH-L9i est à 44.99 €, le Chromax à 54.90 €, tandis que l'air duct NA-FD1 est à 12.90 €.