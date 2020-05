Le fameux radbox Intel, depuis longtemps le substitut temporaire par défaut en attendant la livraison retardée d’un vrai ventirad de Noctua ou bequiet !, ou la solution ultime de dépannage en cas de panne du refroidissement quotidien, mais une pensée aussi aux nombreux radbox qui n’ont probablement jamais été sorti du carton du processeur. Il faut dire que ce machin n’est absolument pas existant, véritable dinosaure qui n’a pas franchement évolué au fil des années, si c’est qu’il a tout de même pas mal minci en cours de route et a même perdu sa base en cuivre pour le contact avec l’IHS du CPU au début de l’ère Skylake, soit du 100 % aluminium.

Bien sûr, pour ceux qui le veulent, il existe toujours le modèle BXTS15A plus évolué lancé en 2015, haut de 90 cm et avec base en cuivre (tient donc), vendu individuellement pour une trentaine d’euros et qui par ailleurs vient d’être confirmé par Intel (PDF) comme étant compatible LGA1200.

Toutefois, avec Comet Lake-S, Intel s’est apparemment permis une petite folie avec LE détail qu’il fallait pour donner tout son sens à l’achat d’un Core 10000 : un coup de peinture noir intégral, et voici le nouveau radbox Intel « blacked-out », miam ! Au passage, le ventirad est encore devenu un peu plus fin (déjà qu’il ne restait plus grand-chose), mais il a aussi récupéré sa base en cuivre et gagné un gainage tressé pour son câblage 4 pins, youpi ! Exit aussi l’autocollant moche avec le logo, ce dernier est désormais imprimé directement sur le cadre du ventilo. Hélas, toujours pas de RGB pour améliorer les performances selon la couleur des LEDs et aider ce bout rikiki de métal dans sa tâche de refroidir des puces 14 nm d’enfer.

Bref, un grand moment pour ce fameux radbox, qui reçoit son premier lifting après tant d’années et enfin avec un habillage propre ! C’est mignon, mais complètement anodin et toujours bien difficile à faire valoir face à l’offre Wraith d’AMD. (Source : tom's)