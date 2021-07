Le premier Shadow Rock Slim date de 2014 et c'est un modèle que nous avions testé le 29 juillet de l'année en question. Son avantage était d'offrir une meilleure compatibilité qu'un gros Shadow Rock grâce à sa figure plus svelte. Sur un marché très concurrentiel, ses performances à l'usage furent honorables, autant vis-à-vis des températures que du bruit de fonctionnement, mais sa hauteur ne le rendait pas apte pour autant à entrer dans les tous les boitiers, en dépit de sa taille fine, et l'installation sur socket AMD obligeait à un positionnement horizontal moins optimal. Il n'en restait pas moins plutôt bon marché. Be quiet! a-t-il revu sa formule pour le Shadow Rock Slim 2 ? Le début de la réponse sous la forme d'un tableau et d'une première image !

be quiet! Shadow Rock Slim 2 Shadow Rock Slim Hauteur (avec ventilateur) 161 mm 161 mm Largeur (avec ventilateur) 137 mm 135 mm Profondeur (avec ventilateur) 74 mm 74 mm Poids (avec ventilateur) 0,690 kg 0,730 kg Ailettes 53 en aluminium 52 en aluminium Caloducs et dimensions 4 de 6 mm en cuivre 4 de 6 mm en cuivre HDT Oui Non Compatibilité Tous les sockets AMD et Intel mainstream du jour Mais avec le système de montage du Shadow Rock 3 Tous les sockets AMD et Intel mainstream de l'époque Capacité de dissipation 160 W 160 W Specs du ventilateur Shadow Wings de 135 mm 9 pales jusqu'à 1400 tr/min Débit max. de ? Connecteurs 4 pins PWM Silent Wings 135 mm 9 pales jusqu'à 1400 tr/min Débit de 113,8 m³/h Connecteurs 4 pins PWM Prix 45,90 € 40 €

Eh bien voilà, la réponse est sous nos yeux, le Shadow Rock Slim 2 ne révolutionne pas son prédécesseur. Il gagne une ailette en aluminium, mais le vrai changement notable est le passage à une base direct-touch (HDT) permettant aux 4 caloducs en cuivre d'un diamètre de 6 mm d'être directement ne contact avec l'IHS du CPU. En théorie, c'est du mieux pour l'évacuation de la chaleur, mais il sera intéressant de voir si cela aura réellement un impact sur son comportement, ou s'il s'agissait juste pour be quiet! de modifier un truc pour justifier de relancer le produit.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le système de fixation peu pratique du premier modèle a été remplacé par un autre hérité du Shadow Rock 3, plus facile à prendre en main et qui permettra aussi d'installer le ventirad de la même manière, quelle que soit la plateforme. Tout le reste est inchangé, le ventilateur exploité est un toujours un modèle atypique - non vendu séparément - très peu épais de 135 mm avec un roulement rifle bearing. Le prix aussi est pratiquement identique, puisque be quiet! en demandera 45,90 €, ce qui le placera toujours au milieu d'un océan d'alternatives. Il sera disponible à partir du 27 juillet. À bientôt pour son test chez nous !