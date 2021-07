Depuis de nombreux mois, les informations sur le déploiement départemental de la fibre commencent à s'épuiser, et pour la simple cause que la plupart des départements sont déjà dans les travaux. Toutefois, il reste encore quelques régions qui ont besoin de financement et/ou de chantiers afin de connecter tous leurs habitants à la fibre lumineuse, et les retardataires doivent se presser pour atteindre les objectifs fixés à 2025. Et dans les petits derniers, nous retrouvons le Jura, un département pas forcément simple à câbler, puisque la région est montagneuse et particulièrement rurale dans certains coins, ce qui fait qu'Altitude Infra a dû lever une sacrée quantité de fonds, ce qui devrait permettre une couverture à 100 % d'ici 3 ans.

C'est donc près de 105 millions d'euros qui ont été levés pour se projet, pour un financement total de 167 millions d'euros, entièrement sur des fonds privés, comme l'a promis la structure au département, ce qui limitera l'impact sur les collectivités. Cela représente au total 137 000 lignes qui devront être câblées, ce qui n'est pas rien tout de même. Surtout que le département compte actuellement près de 85 700 lignes blanches apparemment, autrement dit qui n'ont pas un accès minimum correct (inférieur à 2 Mbit/s). De quoi réduire le fossé existant entre le monde rural et le monde citadin pour le Jura, et surtout d'éliminer certaines inégalités.

Aller on relance le moteur, direction les montagnes !