G.Skill est bien connu pour ses solutions de stockage et ses références incontournables sur le marché de la mémoire vive. La société avait boosté un peu les fréquences de ses modules de RAM en septembre dernier, avec un passage à 4400 MHz sur pas mal de produits. Ce n'est pas tout, en juin dernier nous avions aussi eu le droit à de la Trident Z Royal à 4400 MHz CL17, de quoi allier performance de choix et esthétique travaillée. Enfin, en début de ce mois de novembre, ce sont les Trident Z Neo qui sont venues copuler avec les Ryzen 5000, une option qui s'envisage lors de l'achat d'une configuration, avec des barrettes en B-die, idéal avec les derniers processeurs AMD. Et non, cette fois-ci nous n'allons pas parler de mémoire, mais d'une nouvelle solution de refroidissement qu'a annoncée la marque il y a peu. On vous présente donc les AIO de série ENKI, de quoi assurer des températures toujours plus basses pour vos monstres de PC.

Nous avons face à nous trois modèles, en 240 mm, 280 mm et enfin 360 mm. Les tuyaux sont gainés et font 8 mm de diamètre interne, avec une conception en caoutchouc. Le radiateur utilisé possède une forte densité en ailettes, la société assure que l'on trouve 4 canaux de plus que sur les modèles concurrents, de quoi assurer des performances thermiques optimales. Le combo pompe/waterblock semble relativement classique, avec une base en cuivre qui viendra assurer le contact avec l'IHS du processeur. Selon le modèle, deux à trois moulins seront fournis, équipés de 9 pales et d'un roulement hydraulique, le tout avec une forte pression statique. Le RGB des ventilateurs et du bloc sera monitorable via un contrôleur ARGB à trois broches, probablement compatible avec la plupart des software connu. C'est dommage, mais G.Skill n'a pas communiqué les chiffres précis pour cette nouvelle gamme et nous restons donc quelque peu sur notre faim.

Il faudra prendre son mal en patience, puisque ces ENKI arriveront pour 2021 et seront livrés avec une garantie généreuse de 5 ans. Aucun prix n'a été communiqué pour le moment. Esthétiquement cette nouvelle référence plaira probablement au plus grand nombre, avec des codes assez similaire à ce que l'on retrouve chez la concurrence. En parlant de ses adversaires, on pourra le confronter au bien connu Enermax LIQMAX III ARGB ou bien au Deepcool Gammaxx L360. Bien entendu, ceci est à titre d'exemple, le choix se fera comme toujours en fonction de vos besoins et de votre budget.