On la pensait à la retraite, mais non, la fameuse puce DRAM B-Die de Samsung fait encore des siennes, alors que toutes ses déclinaisons sont pourtant EOL depuis Q1 2019 - signe que Samsung en avait sûrement fabriqué des tonnes, et/ou que les stocks ont peut-être aussi un peu du mal à se vider. En attendant, ça permet aussi aux constructeurs et leurs overclockers de continuer dans leur vaine course aux records de fréquence, le dernier en date étant celui de G.Skill avec un beau 6666 MHz sur un kit Trident Z Royal, en attendant que la DDR5 remette tout le monde d'accord et les compteurs à zéro d'ici à 2022, espérons au plus tard.

32 Go s'étant de plus en plus imposés comme le nouveau standard pour un PC de jeu récent mais bossant un peu quand même, quoi de plus normal que les marques multiplient les kits adaptés et qui ne cessent de grimper en puissance au fur et à mesure des optimisations. En l'honneur de la plateforme Z490 (mais ça marche chez les autres aussi, hein), G.Skill a donc (encore) introduit une (énième) nouvelle série Trident Z Royal avec (toujours) de la bonne B-Die et des spécifications tirant à profit les capacités (haha) du dernier chipset Intel.

Au menu, une gamme "Low-Latency" certifiée CL17-18-18-38, 4 choix de fréquences entre 4000 et 4400 MHz, et des kits de 16 et 32 Go. C'est donc une évolution sympathique depuis les premiers kits Trident Z Royal 2 x 16 Go, qui plafonnaient à 4000 MHz CL19-19-19-39, et malgré le fait que la tension maximum entre encore une fois sur le territoire de la DDR3, à savoir 1,50V, un peu élevé pour les CPU et surtout les contrôleurs mémoire.

Sinon, ça arrive quand ? Q3 2020. Chez qui ? Les distributeurs habituels. Combien ça va coûter ? Pas encore de prix, mais restons réalistes, on parie sur au moins un rein...

Le bling n'a évidemment pas changé.