Même s'il reste difficile de se procurer les fameux derniers Ryzen 5000 de chez AMD, leurs performances et fonctionnalités avancées sont remarquables, les rouges rattrapant enfin un retard de très longue date comparé aux bleus sur les performances monocoeur. De plus, le PBO - Precision Boost Overdrive - évolue vers une forme plus évoluée, pouvant gérer la tension de chaque cœur individuellement et en fonction des paramètres définis dans PBO, ce qui permettrait de faire gagner quelques points dans les benchmarks et en fréquence en plus de réduire la consommation et la température du CPU, le tout en devenant plus stable sur le long terme. Tout du moins en théorie, puisque les BIOS ne sont pas encore sortis, mais une fuite de chez MSI nous permettrait d'en savoir plus.

En effet, de tests supposés en interne et retransmis à WCCFtech - attention, nous n'avons pas de confirmations officielles, donc garder vos moufles - permettrait de voir les possibilités de ce système sur une carte B450 Tomahawk MAX. Les slides montrent une utilisation du Curve Optimizer sur l'ensemble des cœurs d'un 5900X, en demandant une réduction de -15 comme paramètre undervolting, sans pour autant savoir à quoi ils correspondent. Les résultats semblent pourtant là : sur Cinebench R20, le CPU gagne 1,3 °C et 50 MHz en boost, lorsqu'en multicœurs nous avons un gain de 100 MHz avec 0,2 °C de moins. Cela pourrait régler un problème connu sur ces CPU, à savoir leur tension assez élevée de base.

Bien entendu, il manque trop de données pour fantasmer sur ces résultats, et rien ne vaudra un test propre avec un protocole précis pour s'assurer des gains du PBO2. Toutefois, c'est tout de même un système prometteur, montrant que l'évolution des CPU asservis en horloge et en tension permet d'améliorer l'efficacité énergétique. Bientôt, les algorithmes deviendraient de meilleurs clockeurs que les humains ? Pas impossible, et cela ne prendra maintenant plus que quelques années. En attendant, il se tarde d'avoir accès à cette nouveauté, pour peu que vous arriviez à obtenir un CPU Zen3 d'ici janvier. (source : WCCFtech)

