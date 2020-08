La nouvelle référence d'entrée de gamme ?

Replongeons-nous pour un court moment dans le monde des AIO, avec une nouveauté annoncée il y a moins d'une semaine. Le modèle arrive de chez Arctic et se nomme sobrement Liquid Freezer II. Il s'agit de la version de 240 mm qui est équipée du waterblock commun à tous les modèles de la série. C'est d'ailleurs ce dernier qui étonne par son format et son équipement que l'on ne manquera pas de détailler plus loin. Pour l'heure, allons découvrir la bête et nous pouvons déjà vous assurer que c'est une belle surprise qui nous attend. C'est parti !