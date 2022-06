Mine de rien, le fameux ventilateur « daisychainable » de Lian Li va bientôt déjà souffler sa deuxième bougie, il était donc temps d'une petite évolution ! À cet égard, on omettra volontairement l'UNI FAN AL120 RGB introduit en 2021, puisque celui-ci présentait les mêmes caractéristiques techniques et se contentait surtout de retravailler un peu les loupiottes. Le SL INFINITY (ou SL-INF) le fait d'ailleurs aussi, ce que nous avons sous les yeux est une fusion entre le SL120 et l'AL120, mais auquel a été ajoutée une finition en aluminium avec un miroir infini éclairé en ARGB ! Grâce à ce nouveau look, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez votre nouveau ventilateur, vous aurez des loupiottes sous les yeux, ouf. Pour l'anecdote, la quantité de LED passe de 32 à 40 !

Heureusement, cette deuxième génération de l'UNI FAN ne se contente pas d'apporter un nouveau style, elle améliore aussi certains aspects pertinents liés à sa fonction première. Le principe d'interconnexion et de modularité ne change pas (ni l'écosystème et le boitier), mais certains éléments ont été modifiés pour une meilleure compatibilité, notamment avec les radiateurs. Par exemple, le module câble est désormais réversible et les clés de verrouillages sont amovibles.

Côté moteur, celui-ci est toujours hydrodynamique, mais sa plage de fonctionnement a été sensiblement étendue, le SL INFINITY peut descendre plus bas et monter plus haut, le tout avec une nuisance sonore maximale un peu réduite et des performances de ventilation un poil supérieure sur le papier. Vu sous cet angle, le SL-INF120 semble avoir tout pour lui et être le modèle à préférer à présent chez Lian Li. Le hic, c'est que le prix conseillé est un peu plus élevé que celui du SL120. Toutefois, vu les prix de ce dernier en magasin en ce moment, supérieurs au MSRP d'origine tout en étant en stock, il est difficile à prédire de quelle manière se traduiront en pratique les préconisations du fabricant. Cela dépendra sans doute beaucoup de sa disponibilité et de l'engouement général, l'accessibilité au SL120 fut au départ assez difficile. Étrangement, le SL140 - que nous avons testé - est à ce jour moins cher (car moins populaire que la version 120 mm ?). Lian Li annonce que le SL-INF sera disponible prochainement chez les dealers habituels... Gageons qu'un modèle 140 mm suivra tôt ou tard.