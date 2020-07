Lian Li avait récidivé l’année dernière en annonçant un second modèle depuis la renaissance de LanCool, sa marque des années où la majorité savait encore ce qu’est une LAN (et que c’était cool, parait-il). Bien sûr, ce « vieux » nom sorti de sa tombe n’a pas accouché d’un boîtier démodé, le LanCool One offre à peu près tout ce dont dispose un boîtier contemporain, le tout avec un tarif raisonnable, et Lian Li a bien continué à construire sur ces bases avec le LanCool II. Le LanCool II Mesh ne vient d’ailleurs pas remettre en question les caractéristiques fondamentales de ce dernier, tout est pratiquement pareil, à quelques différences près. Voyez plutôt :

Le « trailer » officiel !

La première différence — assez flagrante —, l’usage de mesh un peu partout (bah voyons) ! Ensuite, la version « Performance » (uniquement disponible en noir) est livrée avec un nouveau duo 2 x 140 mm en façade et 1 x 120 mm à l’arrière, tandis que le modèle « RGB » (en noir ou blanc, au choix) embarque 3 superbes moulins 120 mm ARGB et le contrôleur qu’il faut avec. Accessoirement, l’un comme l’autre gagnent aussi 2 emplacements supplémentaires pour SSD 2,5", soit une capacité maximale de 9. Selon les premiers tests (par exemple, celui de TPU et de Gamers Nexus), les boîtiers s’en sortent tous avec les honneurs, notamment pour le refroidissement, mais sont en contrepartie relativement bruyants.

Bref, c’est un upgrade très simple du modèle original avec un flux d’air effectivement amélioré grâce au mesh — l’un des plus gros points faibles du 1er LanCool II. À 87,63 € (les modèles noirs) et 92,51 € (la version blanche) outre-Rhin (on attend les prix FR), les tarifs semblent corrects par rapport aux prestations, mais la concurrence « meshée » ne manque pas, pensons par exemple au Phanteks Eclipse P400A, le bequiet ! Pure Base 500DX ou le Cooler Master MasterBox TD500. La disponibilité est prévue en France pour le mois d’août.