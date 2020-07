Lian Li nous avait présenté il y a peu un nouveau boîtier - c'est la spécialité - avec son O11 Dynamic qui était passé en édition spéciale PCMR. La société a aussi officialisé son LANCOOL II MESH et une petite - grosse - distroplate pour son PC-O11D XL. Bon, la marque ne fait pas que des boîtiers - elle fait des bureaux aussi - et compte également se mettre sérieusement au refroidissement AIO, avec sa nouvelle gamme Galahad. Alors qu'avons-nous au programme ? Eh bien du RGB et un design assez original, à la sauce Lian Li !

Ce sont donc deux modèles qui sont annoncés, un en 240 et un en 360 mm. Nous sommes en face d'un kit tout-en-un directement prêt à l'emploi, avec une boucle fermée et non modulaire. Le combo waterblock/pompe est de forme circulaire et assez plat, ce qui peut faire penser à un kit Asetek. Au niveau design, le block est chromé brillant, entouré d'un liseret RGB probablement monitorable. Les tubes sont gainés en blanc ou noir selon modèle, en revanche ceux-ci paraissent un peut court sur les images. Deux ventilateurs ou trois ventilateurs RGB sont fournis en fonction du modèle. Ces moulins 120 mm pourront accélérer à 1900 tr/m en cas de besoin et pourront rester à 800 tr/m au repos. Ces ventilos sont annoncés pour un débit d'air de 69,17 CFM et pour une pression statique de 2.6 mm H2O. Ces AIO sont compatibles avec l'ensemble des sockets modernes (AM4, LGA1200, LGA115X et LGA2066).

La date de sortie de cette gamme est prévue pour le 28 juillet, les produits seront garantis 5 ans. En revanche la marque n'a toujours pas annoncé de prix. Bon, à la lecture de ces maigres informations sur le produit - eh oui, nous n'avons même pas le TDP supporté - et à part les éléments design comme l'ornement aluminium sur le radiateur ou bien le waterblock RGB, ce kit paraît réellement banal. On pourra le comparer à des références comme les Xigmatek Aurora ou bien au Deepcool Gammaxx L360 V2 par exemple. Il faudra donc patienter un peu pour en savoir plus sur ces nouveaux watercooling tout-en-un. Si vous êtes un amoureux du RGB, de la boule disco et des produits Lian Li... alors pourquoi pas ?