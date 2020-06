Raijintek lance son nouveau Morpheus, a.k.a le 8057, qui garde dans la philosophie l'ADN de son ancien. Vous avez toujours un gros radiateur mesurant 254mm de long x 100mm de large x 44mm d'épaisseur, et ça c'est sans ventilateur ! Il pèse 515g, sa base en cuivre maquillée est large, avec du nickel effet miroir Studio-Line. De là partent 6 caloducs très longs qui parcourent les 129 ailettes d'aluminium recouvertes, quant à elles, de céramique. C'est un sacré bousin qui n'a peur de rien, comme un certain Tom, et d'ailleurs il se destine aux séries RX 5600 et 5700, ainsi que toute carte Turing (compatibilité à préciser pour chaque modèle) depuis la RTX 2060 jusqu'à la RTX 2080 Ti, sans oublier les SUPER.

Il n'est pas fourni avec des ventilateurs, à vous de trouver les 2x120mm qui pourront y prendre place dessus. En revanche, il est accompagné de tas de petites rondelles et autres petits radiateurs à monter sur les VRM par exemple, de pâte thermique, de clips de fixation. Ça s'annonce copieux au programme, et surtout ceux qui voudront l'acheter devront sortir des doigts de fée (la gentille Lation, pas la méchante Cramage), et s'armer de patience. Les résultats devraient être sympas, surtout avec les gros TDP comme celui de la RTX 2080 Ti, sensible à la température avec son GPU Boost 4.