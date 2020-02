Il est commun de nos jours de trouver des kits et composants de watercooling orientés paillettes et licornes, avec pour objectif de modifier autant l'aspect visuel que les performances de sa bécane en silicium. Mais il existe encore de nombreux usagers qui n'ont pas besoin de l'aspect esthétique pour leur refroidissement liquide, notamment chez les professionnels du web ou du graphisme. EKWB va donc suivre une tendance lancée il y a peu par MSI avec sa carte mère X570 MEG Unify : proposer des produits sans RGB, sans aspect esthétique, mais qui privilégie les performances. Et pour l'occasion, l'entreprise EK lance une nouvelle marque EK-Pro accompagnée de deux types de produits : les Quick Disconnect pour CPU et GPU et les Manifold.

Les kits de Quick Disconnect disposent donc de deux variantes, selon s'ils sont adaptés pour des CPU ou GPU, et permettent de s'adapter sur n'importe quel waterblock déjà existant. Ils apportent une solution plus sécurisée pour le changement des composants en utilisant des tubes souples en caoutchouc de haute qualité, selon les dires du fabricant. Il s'agit d'une solution déjà appliquée sur les produits standards, à la différence près que cette fois l'ensemble est métallique et ressemble plus à de la plomberie professionnelle qu'à un embout de tuyau d'arrosage. L'avantage : le changement des composants dans une baie ou la vente par les commerces pros de produits préassemblés, permettant une installation plus sécurisée des composants dans les entreprises. Les deux kits sont disponibles au tarif de 89,90 €.

Les distributeurs Manifold sont quant à eux prévus pour transmettre l'eau de manière équilibrée dans plusieurs composants mis en parallèle. Il s'agit d'un système pratique pour ceux qui veulent centraliser le refroidissement dans une baie notamment, en utilisant de gros radiateurs et des pompes adaptées. Deux modèles existent, l'un permettant de supporter 2 CPU et 2 GPU pendant que l'autre est plus massif, supportant 2 CPU et 4 GPU, le tout usiné en acétal, un polymère qui a l'avantage d'être neutre et très stable mécaniquement et thermiquement. Le bloc 2 CPU/2 GPU est disponible au tarif de 74,90 €, tandis que le bloc de 2 CPU/4 GPU est disponible au tarif de 89,90 €.

Voici un exemple d'assemblage complet proposé par EK