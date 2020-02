Wolcen ex Umbra, est sorti de sa léthargie accès anticipé après 4 années bien longues pour celles et ceux qui voulaient tâter du hack and slash bien fendard. Comme Grim Dawn avant lui, Wolcen jouit d'une excellente réputation que les soucis du jour du lancement n'ont pas ternie. Le studio Wolcen, gaulois, est donc au centre des attentions depuis le 13 février, et son jeu animé par le CryENGINE serait en tête des ventes Steam.

Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment le jeu carbure sur un tas de GPU. Techpowerup a fait le test, en 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160. Les détails ont été poussés au max, et cela se fait sous le vieux, mais vaillantas DX11. Globalement, les Radeon sont moins à l'aise que les Geforce, avec une RX 5700 XT derrière une RTX 2060 SUPER, alors que sa cible est la RTX 2070 SUPER. La Radeon VII arrive à tenir son rang, elle le fait d'autant mieux que la définition grimpe. Les deux RX Vega sont en léger retrait par rapport aux cartes Pascal, notre confrère a fait un récapitulatif des performances et des pertes en fonction de la définition. Il en ressort que les Radeon, globalement donc, sont moins à l'aise. Ce qui ne signifie pas pas à l'aise, et tant mieux pour ce jeu qui mérite des éloges.