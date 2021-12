ZADAK et Patriot ont annoncé l'arrivée de leurs modules mémoire en DDR5. Probablement fournis plus tardivement que les cadors du secteur, genre G.Skill ou Corsair, les deux ont comme même (le premier qui fait une alerte prend un ban de 20 ans) suivi le mouvement. Toutefois, nous avons de gros doutes sur le fait que vous puissiez en avoir dans votre machine pour deux raisons : la première c'est que ces marques sont peu voire pas du tout représentées sur notre sol. La seconde, c'est qu'avec la pénurie de régulateurs de tension PMIC, il ya peu de chances d'en voir en bonne quantité sur les étals des revendeurs.

Ceci étant, on va vous les présenter, vous ne pourrez pas dire que vous ne sachez pas (et re 20 ans de ban à celui ou celle qui osera alerter !). Chez ZADAK, c'est la gamme Spark qui va occuper le terrain, avec un rendu correct, des LED RGB, une hauteur qui posera souci avec bien des refroidisseurs à air, et des modules de 16 et 32 gigots pièce. Les fréquences, quant à elles, s'échelonneront entre la standard 4800 et la moins sage 7200. C'est avant la fin 2021 qu'elles devraient arriver en boutiques.

Chez Patriot, plus connu par chez nous, car c'est une vieille marque, on s'apprête à lancer la gamme Viper Venom, en deux sous séries : RGB et non RGB. Alors que l'attente devra durer jusqu'à Q1 2022, la firme annonce des modules de 16 et 32 Gio, et ce pour des fréquences allant de 4800 à 6200 MHz. Petit truc en plus, le PCB possède 10 couches, si c'est très bon pour des barrettes, vous tenez pas deux jours avec un nourrisson avec ça. Pour terminer, le look est moins sage, asymétrique dans le dessin du radiateur, les coups et les douleurs, c'est parfois difficile à expliquer. (Source TPU)