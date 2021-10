À moins d'avoir eu un choc visuel ayant entrainé une totale sidération de cerveau après avoir vu Pascal à pwal, vous ne pouvez plus ignorer qu'Alder Lake se pointe. Ce sera le 4 novembre prochain que nous aurons le plaisir de voir si Intel revient grandement à la charge ou le déplaisir de voir que c'est comme un pet dans le bain, un truc malodorant et pas kiffant. Comme à chaque fois, un chipset compagnon s'occupe de donner vie à la plateforme, et après des années de stagnation et de renommage éhonté, Intel va vraiment passer un cap avec le Z690.

16 lignes PCIe 5.0 pour le GPU, PCIe 4 pour le reste de la plateforme, 8 lignes DMI4 pour relier le CPU au Z690, DDR5 (mais DDR4 possible), le menu est alléchant quand on songe qu'Intel nous a servi du Menu MacDo une année, puis fait évoluer ses chipsets en BestOf et Maxi BestOf, avec une stagnation sur ses jeux de composants à l'image de ses processeurs. Mais depuis bien longtemps, le moral semble bon chez les bleus, en tout cas le patron a la banane, depuis Krzanich, personne n'avait été comme ça chez le géant. Voilà une liste qui a fuité chez momomo_us, la pauvre, avec une centaine de modèles à venir chez les grandes marques, et les moins prestigieuses. Pour avoir du choix, nous pouvons affirmer que nous aurons du choix !