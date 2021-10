Un 12900K ES se balade sur R23 et CPU-Z, et après ?

C'est très récurrent actuellement. Toutes les fuites concernant les performances d'Alder Lake ne tournent qu'autour de 2 logiciels tests, Cinebench R23 et CPU-Z. Il y a eu un petit Ashes of the Singularity, mais rien de plus que ces 40 % en plus pour le 12900K. Une fois n'est pas coutume, les nouvelles fuites concernent 20 jeux et 5 tests applicatifs courants. Dans la liste, il y a ... des lectrices et lecteurs qui se sont fait couillonner, car il n'y a en réalité que R23 et CPU-Z. Désolé pour ce moment de joie, il faudra faire avec ces sempiternels softs.

On y apprend des trucs, ou plutôt on observe une confirmation du potentiel des Alder Lake, répertoriés dans ce zouli tableau que le web nous envie, eh oué !

taggle Ryzen 9 5950X Core i9-11900K Core i9-12900K R23 single 1598 1770 2007 R23 multi 22963 16617 27461 CPU-Z single 665.7 713 827.7 CPU-Z multi 12957.7 7198 11456.5

Force est de constater que le 12900K serait une brute en performance monocoeur, ce qui devrait profiter aux jeux tant que le GPU n'est pas la limite, ce qui est rarement le cas jusqu'en 1440p, mais ne serait pas mauvais en multi où il viendrait chatouiller, sans le dépasser le 5950X. Ce dernier devrait rester intouchable en applicatif, et encore il faudra voir dans la logithèque quels sont les softs qui sont sensibles à l'architecture Alder, mais le 5900X devrait être dépassé. 24 threads pour le 5900X et le 12900K, mais il est compliqué de comparer directement tant les architectures sont différentes et la nature même des puces à l'opposé.

Pour autant, AMD est en danger ! En effet, Alder devrait lui reprendre la couronne gaming, et devenir très percutant en applicatif, domaine où les Ryzen conservaient le leadership. Mais quand on songe à Raptor Lake qui devrait doubler le nombre de coeurs Performance, on ne peut que s'inquiéter, AMD a intérêt à booster largement son Zen 4 sous peine de se faire distancer de nouveau.