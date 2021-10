Des documents qui seraient internes à Intel viennent d'arriver sur le ouèbe, piche ! Fend de pied, ce bout de paperasse, il m'en dit plus sur Alder Lake que tous les spécialistes qui bitent rien avec leur blaire en mousse. Et ce qu'il ne nous dit pas, c'est que ça risque de douiller autant que tous ce que les trempes-culs peuvent lâcher comme astiche quand ils viennent faire le parking à vélo sur leur serviette à la plage. Alors, con, on pense qu'on va se faire une chouille chez Intel, et que ça va balancer du bifton chez les geeks.

En tout cas, le 27 octobre, soit vous décampez, soit vous vous magnez pour choisir le bousin de vos envies, car le gonze bleu va rencarder tous les aficionados du cépéhu. Il va nous en donner du chocolat, avec les 12900K, 12900KF, 12700K, 12700KF, 12600K et 12600KF. Si vous vous laissez serrer par scoumoune, le taulier américaing, piche, il va vous retourner la chetron avec ses saucisses qui pourraient tabasser votre configuration.

Mais ça, on le saura quand tous les zigues auront testé la bidoche de transistors. Ca arrivera le 4 novembre, y en a qui chialeront de joie, d'autres de rage, et beaucoup seront émoustillés par une concurrence de zboub redevenue dure comme fer. On y tient à notre oseille, on y tient même comme la prunelle de nos oeufs ! Faudra la mériter didiou ! Veuillez agréer, chère lectrice, cher lecteur, nos sincères excuses pour ce moment d'égarement.