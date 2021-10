Colorfu, bien moins représenté en Europe qu'en Asie, reste pourtant un vieil acteur qui a su traverser les années et les sorties, sans oublier la concurrence. La DDR5 va arriver avec Alder Lake, la firme a décidé de montrer une barrette de DDR5. Pas n'importe laquelle, pas une au PCB vert sans refroidisseur et aux specs faméliques. Non, cela devrait constituer son haut de gamme.

Elle se nommera V-Color, arbore un PCB noir, un radiateur blanc, et un bandeau LED plutôt discret, un peu à la manière de ce que fait G.Skill sur ses Trident Z Neo ou RGB par exemple, mais en moins épais. Par rapport à sa DDR4 V-Color, le V incrusté dans le radiateur est plus simple, et le bandeau LED qui ressemblait à un scoubidou fluo a disparu pour un très discret.

Le chinois affiche une barrette de 8 Go de DDR5 6333, ayant besoin de 1.1 V. On ne sait rien de plus, c'est-à-dire les latences, ni les prix, mais ne soyons pas si hâtifs, nous serons vite fixés puisque le lancement est censé avoir lieu dans moins d'un mois à présent. (Source WCCFTech)