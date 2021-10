Décidément, c’est à croire que la mode est désormais à l’intégration de technologies de rendu bêta-testées sur ordinateur de bureau dans des appareils plus modestes ! Hier, il était question du DLSS sur - potentiellement ! – la Switch de Nintendo, cette fois-ci c’est encore plus costaud avec du Ray Tracing dans un processeur mobile Samsung.

Vous l’aurez sûrement deviné, il ne s’agit pas de n’importe quel processeur, mais de l’Exynos 2200, celui-là même dont l’iGPU a été licencié auprès d’AMD avec son architecture RDNA2. Si les détails techniques précis ne sont pas encore connus — notamment ce qu’il en est de l’Infinity Cache —, bien que les rumeurs donnaient 6 CU soit 384 SP au bousin, voilà que le support du Ray Tracing est désormais officiel. En effet, l’information provient du compte officiel de Samsung... en Chine, sur le réseau social Weibo, autrement dit, mieux vaut garder quelques pincettes.

En effet, déjà que les performances en RT des rouges sont généralement en deçà de celles des verts, la faute incombant à des unités d’accélération moins complètes que les Tensor Cores d’Ampère. Or, sur un appareil mobile tel que ceux ciblés par le bousin (a priori smartphone, tablette voire console de jeu mobile), les pixels ne sont en général pas en reste. Or, c’est bien là l’un des gros problèmes du lancer de bâtons : pour un pixel correct, il faut un sacré tas de rayons, ce qui demande des performances considérables. Il ne serait donc pas surprenant de voir le FSR adapté pour cette gamme de périphériques, histoire de donner un peu plus de marge à la partie graphique — à moins de passer par la case de « upscaling sans post-traitement ». Encore faut-il que le bousin soit annoncé en grande pompe avec ses appareils phares, car ce genre de demi-fuites commence à être légèrement insatisfaisant ! (Source : VideoCardz)