La DDR4 n’avait pas fait parlé d’elle depuis un petit moment, et pour cause : c’en est bientôt la fin de cette génération de mémoire, la DDR5 remplaçante arrivant au grand galop. Pour autant, Corsair s’est dit que c’était le bon moment pour lancer pas une, mais deux séries de barrettes de DDR4 : les VEANGEANCE RGB RT et les VENGEANCE RGB RS, dont la principale qualité se situe dans... leur design. En effet, nous ne résistons pas à l’envie de citer le communiqué officiel : ce barrettes bénéficient d’« un éclairage RGB dynamique panoramique surmontant un dissipateur thermique au design se mariant parfaitement aux systèmes PC audacieux », rien que ça !

RT à gauche, RS à droite : le jeu des sept différences ?

Avec un éclairage adressable individuellement sur 10 points, paramétrable via la solution iCUE du fabricant, nul doute en effet que votre PC ne brille de mille feus. Côté performance, la RT est disponible en kit s’étendant jusque 256 Gio et 4600 MHz pour la bagatelle de 2089,99 $ en partant de 16 Gio à 109,99 $ pour la version 3200 MHz. Côté RS, le moulinage commence à 3200 MHz également (99,99 $ pour 16 Gio) et monte à 3600 MHz, soit « seulement » 934,99 $ pour le kit de 128 Gio. Nous aurions aimé en savoir plus sur le type de puce sous le capot, mais nous en resterons pour nos frais : la seule différence officielle se situe au niveau de la compatibilité, avec AMD en ligne de mire pour la VENGEANCE RGB RT, et Intel comme AMD pour la RS. Reste que le site officiel fait simplement mention du support X299 sur... la RT, les autres chipsets (AMD 300-400-500-TR40X et Intel 300-400-500) étant compatibles, quel que soit le modèle retenu. Une erreur de listing ? U marketing foireux ? Nul ne le sait, reste qu’avec un design léché, des performances potables et un prix dans la norme, ces barrettes feront tout à fait le bonheur des nouveaux builds colorés !