Avant la pénurie, et même pendant la crise DDR4 de 2018, on se disait qu'on avait déjà touché le fond sur ce secteur. Mais depuis un an, tout monte dans des proportions folles, cartes mères, CPU et même cartes graphiques ont au moins fait l'objet d'une hausse élevée. Aujourd'hui, le cours de la RAM semblerait presque calme, même en regardant l'antériorité depuis 2019. Les mois précédents, ça montait, mais pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qui nous attend en juin ?

Eh bien, il ne se passe presque rien. En effet, la DDR4 a prix - jeu de mot subtil avec le verbe prendre conjugué avec l'argent - 0.15 centime de dollars en un mois, quand la vieille DDR3 les a perdus. Comme on vous le disait, on reste bien loin des facteurs multiplicatifs qui touchent les GPU, et il est encore potable d'investir, pour peu que vous ayez envie de conserver votre plateforme quelque temps, et ne pas céder aux appels de la DDR5, mais ça ne devrait pas se faire avant fin 2021 côté Intel, fin 2022 côté AMD.

Concrètement, comment cela se passe en boutiques ? Plutôt pas mal, la DDR4 3200 reste à des tarifs qui permettent d'envisager les 32 Go sans péter un PEL, ou un plan Baladur pour les plus vieux d'entre vous. Comptez dans les 190€ pour ce type de mémoire, 240 pour de la DDR4 3600. Wait and see !

Lui, il peut encore mettre une barrette, le veinard !