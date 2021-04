Hier nous vous présentiez une des premières fuites photographiques des barrettes de DDR5 prévue pour la distribution auprès du grand public, montrant de manière assez détaillée les spécificités du PCB, notamment autour du circuit d'alimentation. Des détails intéressants qui permettent notamment de confirmer les annonces et fuites déjà vues par le passé, mais cela ne nous dit toujours pas quelles seront les caractéristiques des premières barrettes de RAM de cinquième génération. Qu'à cela ne tienne, les Chinois sont toujours à la rescousse, puisqu'Asgard a dévoilé les caractéristiques et le planning de sortie de ses premiers modules.

Capacité Fréquence Tension CL Date de sortie 16 Go 4800 MHz 1,1 V 40 2021 32 Go 4800 MHz 1,1 V 40 2021 5600 MHz 1,1 V 46 2021/2022 64 Go 5600 MHz 1,1 V 46 2021/2022 6400 MHz 1,1 V 52 2022/2023 128 Go 5600 MHz 1,1 V 46 2021/2022 6400 MHz 1,1 V 52 2022/2023

Nous pouvons voir ici que la classification de la latence a été modifiée vis-à-vis de la génération précédente, néanmoins il faudra voir en test quelle est l'incidence réelle sur la latence mémoire en utilisation. Autre point important, nous voyons que dans un premier temps, seules les barrettes tournant à 4800 MHz et ne dépassant pas les 32 Go sont garanties en 2021, des modèles proches de ce qui existe déjà pour la DDR4. Il y a donc des chances qu'il nous faudra attendre 2022 pour obtenir de vraies évolutions avec les premières barrettes à 5600 MHz et de 128 Go.

Il n'est pas improbable que cela ne soit pas dû à des manques de capacités techniques, mais plutôt à un souci de plateforme : en effet, il faudra de nouvelles générations de CPU et de cartes mères pour passer à la DDR5, et obtenir des contrôleurs mémoires suffisamment solides pour gérer ces nouvelles cadences. (source : IThome)

En exclu du Comptoir : la DDR5 Xtrem edition Liquid Gaming, prévue pour faire grimper les 10 GHz au plafond !