Le constructeur Colorful lance plusieurs nouvelles variantes de mémoires DDR4. La dernière fois que nous avions parlé de la société sur le Comptoir, il s'agissait de l'arrivée d'un PC All In One assez puissant, affichant une résolution de 2560X1440p, le tout propulsé par un i9 et une RTX 2080. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit moins exaltant tout de même, avec de la mémoire vive, beaucoup de mémoire vive DDR4 qui arrive chez la marque. On vous présente donc les CVN Guardian et WARHALBERD, des produits assez classiques, mais qui valent quand même le détour.

Commençons par le modèle CVN Guardian, nous sommes en face d'un kit relativement simple, utilisant des puces Hynix. Nous savons que ces produits seront disponibles dans des capacités de 2666 MHz et 3200 MHz, en kit de 8 ou 16 Go. Pour les latences, on trouve sur le premier modèle du 19-19-19-43, ce n'est pas folichon en effet, d'autant plus que la 3200 MHz a le droit à du 16-18-18-38. L'explication se trouve autour de la tension appliquée, qui passe de 1.2V à 1.35V sur le gros modèle, afin de tenir efficacement les fréquences. Au niveau du look, on retrouve un dissipateur assez tuning, avec des motifs ainsi que le logo CVN. On se doute que cette partie aura plus une importance esthétique, qu'un réel intérêt pour la dissipation thermique. Le top est bien entendu équipé de RGB - c'est la mode, comme vous savez - avec un éclairage totalement monitorable, que cela soit via l'iGame Center de la société ou des applications tierces (ASUS Aura, Asrock Polychrome Sync, MSI Mystic Light…).

L'autre modèle présenté se nomme WARHALBERD - un sacré nom de Viking - et sera également décliné dans plusieurs versions, en 2666 MHz et 3000 MHz. Nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus cheap et de disponible uniquement en mono barrette de 8 Go. Pas de dissipateur ici, la marque va au plus simple, avec des modules totalement nus. Les puces mémoires ne sont pas les mêmes, si l'autre modèle utilisait des puces adaptées à l'overclocking, ici ce sont des CXMT de chez ChangXin Memory Technologies. Il faudra donc voir à l'usage de quoi sont capables ces barrettes, mais gardons à l'esprit que cela s'adresse à de petites configurations et aux petits budgets - en théorie.

Au niveau des tarifs, le départ est fixé à 49,99$ pour 8 Go en 2666 MHz, celui-ci pourra monter à 99$ pour un kit 16 Go classique en 3200 MHz. Colorful n'a pas communiqué sur les prix de sa WARHALBERD. Nous n'avons pas de date de sortie, mais le lancement devrait se faire rapidement, en revanche nous ne savons pas quelles sont les parties du globe qui auront le droit à ces nouvelles moutures. Difficile de placer ces nouvelles mémoires face à la concurrence, difficile de justifier le tarif de 49,99$, lorsque l'on sait que Corsair par exemple, propose sa LPX en 3200 MHz à des tarifs nettement inférieurs à la CVN en 2666 MHz. Il en va de même chez Kingston, avec une HyperX Fury bien plus avantageuse. Le look sera donc l'élément déterminant lors du passage à la caisse, alors tenté par ces nouvelles Colorful ?