Après l’annonce d’Apple d’abandonner le jeu d’instruction x86 au profit de celui d’ARM, passant ainsi à des processeurs de chez Intel afin de produire ses propres modèles ; le mystère plane toujours sur les premiers appareils équipés sur les segments MacBook et iMac/Mac pro.

D’après des sources proche de l’affaire, le premier appareil à faire usage de CPU ARM serait un MacBook, et ce, dès novembre — des invitations à un événement dédié seraient déjà en route. Sous le capot, pas question d’y voir un A14, mais une puce, toujours de conception maison, mais encore plus couillue.

En effet, le bousin aurait, selon la rumeur, pas moins de 12 cœurs ARM manufacturés en 5 nm de chez TSMC, soit le double de l’A14 présenté au public. De quoi imaginer un Mac bi-CPU ? Pourquoi pas, après tout, ce ne serait pas le premier. Quelle que soit la configuration finale retenue, un dodécacore semble plausible, car la multiplication à foison des cœurs est un moyen simple d’augmenter les performances d’une puce à la base taillée pour la basse consommation, c.-à-d. celles dont dispose actuellement la firme. Néanmoins, cette approche a été longtemps redoutée par la firme à la pomme, les iPad étant, encore aujourd’hui, "uniquement" alimentés par un Apple A12 à six cœurs, là où les octocore sont légion dans la concurrence Android. De plus, multiplier les cœurs signifie augmenter la taille et la complexité de la puce, ce qui rendrait la gravure en 5 nm plus périlleuse encore que pour un "simple" SoC mobile — sans compter les fréquences qui devraient en toute logique être boostées du fait d’un refroidissement plus conséquent.

Bref, beaucoup de bruits de couloir pour, finalement, peu de spécifications, mais le fait est très révélateur de la hype qui entoure la firme à la pomme, ainsi que les enjeux d’une transition abandonnant le vénérable x86. Rendez-vous en novembre pour en avoir le cœur net ! (Source : Bloomberg, digéré par ThinkComputer)