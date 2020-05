Alors qu’AOC s’était déjà aventuré sur le terrain des 240 Hz avec un modèle QHD haut de gamme, le joueur moyen n’avait pas encore pu goûté à la satisfaction d’un écran à très haut taux de rafraîchissement. C’est désormais le cas avec pas moins de cinq modèles dans sa série G2 :

24G2ZE 24G2ZU C27G2ZE C27G2ZU C32G2ZE Technologie TN - plate VA - incurvée Taille 23,8’’/60,4 cm 27’’/68,6 cm 31,5’’/80 cm Définition Full HD (1920 x 1080 px) Fréquence 240 Hz (FreeSync Premium LFC) Temps de réponse MPRT 0,5 ms 1 ms Luminosité 350 cd/m² 300 cd/m² Contraste statique 1 000:1 3 000:1 Connectique DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 (Gen1) x 4 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 (Gen1) x 4 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 Autre Sortie casque Sortie casque, haut-parleurs 2 x 2 W Sortie casque Sortie casque, haut-parleurs 2 x 2 W Sortie casque Disponibilité juillet 2020 juillet 2020 juin 2020 mai 2020 juillet 2020 Prix indicatif 309 € 329 € 319 € 339 € 379 €

Mis à part la définition Full HD qui saura faire râler les partisans des résolutions de plus de 100 PPI, l’offre est cohérente et tout à fait compétitive en matière de tarif. Notez le Freesync Premium, qui signifie que le LFC est bien présent (c’est-à-dire que la fréquence minimale est au plus de 96 Hz), et que la fréquence maximale du bouzin est nativement de plus de 120 Hz. Avec les 240 Hz de la bête, sûrement largement assez si vous n’êtes pas un joueur professionnel, nous sommes dans les clous !

Au niveau de design, les ajouts rouges comme le tracé agressif vous rappelleront sans aucun souci que votre moniteur est dédié au jeu, cependant vous échappez à l’excès classique de licorne, courant dans le domaine ! Pour ce qui est de la date de disponibilité, il faut espérer que Mr Corona ne s’en mêle pas trop, mais tout devrait arriver entre mai et juillet 2020. Enfin, signalons l’absence — pour le moment — de fiche produit, un oubli qui sera sans aucun doute corrigé lors de la disponibilité pour tous. À vos portefeuilles !