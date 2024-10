Pour Linus Torvalds, l'IA en 2024, c’est surtout du flan

Linus Torvalds a posé la première pierre du noyau Linux dans le début des années 1990. Depuis, il s'est aussi bâti un édifice de déclarations parfois iconoclastes, mais toujours franches. L’individu s’est exprimé au micro de TFiR à propos de l’IA il y a quelques jours, à l’occasion de l’Open Source Summit de Vienne. Ni « fuck you » ni « love you » à entendre cette fois, mais une appréciation tranchée de la situation actuelle.

La vision de l'IA par Linus en 2024 ; l'essentiel est du bullshit marketing



Vous retrouverez l’intégralité de la vidéo en fin d’article. Le compte Tsarathustra a isolé la séquence qui nous intéresse. Comme à son habitude, Linus Torvalds y exprime son opinion sans filtre : en 2024, l’industrie de l’IA, c’est « 90 % de marketing et 10 % de concret ».

Linus Torvalds says AI will change the world but it is currently 90% marketing and 10% reality, and it will take another 5 years for it to become clear what AI is really useful for pic.twitter.com/6knFEfJbqf