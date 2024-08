La gamme de processeurs Intel Core Ultra 200 fuite, lancement le 10 octobre

Malgré l’annulation de son évènement Innovation, Intel doit enfin tourner la page des Raptor Lake cette année sur la plateforme desktop. Les protagonistes du prochain chapitre : les Arrow Lake-S, porte-drapeaux du socket LGA-1851 auprès du grand public. Nous avons appris récemment qu’à l’instar des Raptor Lake, ces Core risquaient de représenter l’offre fixe d’Intel pendant un bon bout de temps ; auparavant, que leur contingent comprendrait une vingtaine d’unités. À ce propos, deux sources — le site Benchlife puis le leaker Jaykihn, ont redéfini les forces en présence.

Jusqu’ici, les appellations exactes des processeurs n’avaient pas fuité (tout comme leurs fréquences). La précédente indiscrétion se bornait aux configurations de cœurs CPU / GPU ainsi qu’aux puissances.

Vous allez le constater avec le tableau ci-dessous, les dernières données sont plus précises. En outre, elles délimitent une gamme plus resserrée, constituée de quatorze références — sans la moindre trace de Core Ultra 3 à ce stade.

Selon les deux sources, cette série de Core Ultra 200 (qui se distingue donc de la série des Core Ultra 200V, Lunar Lake, par l’absence du suffixe V) est dominée par le Core Ultra 9 285K, un 24 cœurs / 24 threads capable d’atteindre 5,7 GHz dans sa déclinaison à 125 W de PBP. Dans les grandes lignes, la gamme s’organise autour de trois représentants de chacune des séries traditionnelles (5, 7, 9), déclinés dans des variantes K, KF et T, avec toutefois quelques disparités selon le rang de la puce. Ceci dit, les Core Ultra 5 et 7 forment le gros des troupes.

L’autre information à retenir est la date de sortie des premiers Core Ultra 200 : selon Benchlife, ce sera le 10 octobre prochain — en principe, seulement pour les variantes K et KF. Rappelons que les puces mobiles Lunar Lake seront quant à elles lancées début septembre, à l’occasion de l’IFA de Berlin.

