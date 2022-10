Petite nouveauté chez Corsair, elle se nomme Katar Elite Wireless. Le nom n'en donne aucun indique, mais sachez qu'il s'agit d'une souris et qui est donc sans-fil (ça, on s'en doutait du coup). Que nous propose la Katar ? D'abord, un peu d'universalité, puisque la souris se prêtera aux gauchers et aux droitiers, et ce quelle que soit votre prise en main préférée. Ce que vous aurez sous votre patte de prédilection sera une souris affichant des dimensions de 115,8 x 64,2 x 37,8 mm, ce qui n'en fait pas vraiment une des plus grosses, il faut l'avouer.

Justement, elle ne se destine pas vraiment aux joueurs avec des paluches géantes, mais plutôt petites ou moyennes. Lourde, elle ne le sera d'ailleurs pas non plus, il faudra compter avec seulement 69 g sans câble, votre poignet vous en remercie d'avance. S'il est encore assez peu commun de voir des souris gaming sans-fil sous la barre des 80 g, la Katar Elite Wireless n'est pas pour autant la première à y arriver. Par exemple, la Logitech G PRO fait 63 g, la Model D de Glorious en a 69 g, et Razer a encore fait mieux avec la Viper V2 PRO et ses 53 g.

Puisqu'elle est sans-fil, la souris fonctionnera grâce au système Slipstream Wireless de Corsair avec une latence annoncée inférieure à 1 ms grâce à un taux d'interrogation pouvant aller jusqu'à 2000 Hz, mais elle pourra aussi fonctionner via Bluetooth ou même en filaire via son câble USB 1,8 m. Dans le premier cas, elle aura une endurance (probablement sans l'éclairage ARGB à la iCUE du logo et avec un polling rate à 1000 Hz) de 60 heures, dans le second cas elle devrait arriver à atteindre les 110 heures sur une seule charge, des chiffres assez dans les normes pour ce type de produit.

Toujours sur le plan technique, Corsair met aussi en avant son nouveau capteur optique Corsair Marksman 26K (probablement du PixArt), capable de grimper jusqu'à 26 000 DPI. Le fabricant lui attribue aussi une accélération de 50G et une vitesse de suivi de 650 IPS, ce qui le hisse au sommet avec les meilleurs capteurs du marché du moins sur le papier.

Enfin, les boutons principaux D/G de la Katar Elite exploitent des interrupteurs Ormon (tiens, ça faisait longtemps) garantis pour 60 millions de clics, que le constructeur a combinés avec un système « zéro gap » nommé Corsair QuickStrike pour une activation plus rapide. À propos de boutons, sachez qu'il y en a 6 en tout et programmables. Et ? C'est tout !

Sur le papier, l'offre a l'air plutôt pas mal, à voir en pratique et face à la concurrence, bien entendu. Son prix ? 80 balles, ce qui ne semble pas particulièrement excessif face à la concurrence, mais reste beaucoup dans l'immédiat pour une simple souris. Elle est disponible immédiatement chez les revendeurs habituels et sera garantie deux ans.