Si les processeurs haute performance Arm fleurissent de tous les côtés ces dernières années — par exemple sur laptop —, une firme avait vu le coup venir… avant d’annuler le projet en route. Hé oui, c’est bien des rouges dont il est question, avec le projet K12 annoncé en 2014 pour une disponibilité théorique en 2017.

Or, sur cedit projet bossait Jim Keller, un architecte de renom étant par la suite passé chez Intel (mais aussi, auparavant, Apple et un sacré tas de noms connus), qui est au passage responsable en partie de Zen (1, 2 et un bout du 3) : c’est dire les compétences du monsieur. Agé d'une bonne cinquantaine d'année du temps du projet K12, le gus s'était visiblement éclaté à adapter un front-end Arm sur un CPU d'architecture AMD proche de Zen, ayant en effet constaté que bon nombre d'éléments (cache, unités de calcul) se retrouvaient commun entre les processeurs x86 et Arm développé concurremment au sein de la firme. Problème : la hiérarchie n’avait pas vraiment confiance dans le projet, qui fut « stupidement » enterré, au grand regret de Jim.

Le K12, il ne disparaît pas. Il fait « pschiiit » !



Si le futur semble effectivement donner raison au vétéran de l’industrie, le Comptoir tient toutefois à rappeler que cela n’était pas si évident à l’époque. Outre le coût de la licence autorisant AMD à fournir des CPU compatibles Armv8-A (et le difficultés de GloFlo à suivre…), il aurait fallu revoir toute une partie des suites logicielles fournie pour les pros, notamment en ce qui concerne l’optimisation des programmes/bibliothèques pour ces bousins : comprenez qu’il aurait été nécessaire d’éponger des pots cassés à certains endroits. Et, vu la santé de la firme en ce temps-là et la confiance modérée dans Arm comme une alternative viable à l’x86 sur PC/serveur, il est compréhensible que le projet ait été enterré… Bien que Miss Lisa laisse entendre une renaissance si la demande se fait trop pressante ! (Source : Wccftech)