Alors qu’Alder Lake s’est taillé la part du lion dans les dernières actualités côté processeur — il faut dire qu’une nouvelle finesse de gravure sur le segment desktop, ça ne s’était pas vu depuis Broadwell côté bleu — nous en avions quasiment oublié le concurrent rouge. Le tir devrait être corrigé d’ici peu du fait de nouvelles cartes graphiques en approche, mais ce ne serait pas tout.

En effet, pour ce qui est des CPU, Zen 4 est toujours prévu pour le début 2022, avec un joli 5 nm TSMC prêt à casser des becs, et un nouveau socket AM5 pour le grand public. Sur le segment de pro, rien n’est encore sûr, mais un patch du noyal Linux vient de rajouter un sérieux indice, puisqu’il est question du support de pas moins de 12 CCD, un nombre qui n’est pas choisi au hasard puisque la note qui l’accompagne stipule que les série AMD famille 19h Models 10h-1Fh et A0h-AFh supporteront bel et bien cette quantité. Or, un CCD est un die regroupant sous Zen 3 un CCX de 8 cœurs, pour un total de 8 x 8 = 64 cœurs maximum sur la série EPYC actuelle. En supposant que cette prochaine génération soit celle de Zen 4 (ce qui n’est pas avéré, car Zen 3 est déjà affublé du code 19 h), cela signifierait 8 x 12 = 96 cœurs et 192 threads pour les professionnels : un record !

Or, les annonces précédentes de la firme font effectivement état d’un tel nombre de cœurs pour la série Genoa, mais son successeur/complémentaire Bergamo devrait encore augmenter la chose avec 128 cœurs. De quoi y voir une future croissance de la taille des dies en 2022 ? Possible, mais puisque 128 ne divise pas 12, il est aussi tout bonnement probable que le patch assurant le support de 16 CCD soit juste gardé en réserve pour éviter les fuites. Rendez-vous dans quelques mois encore pour y voir plus clair ! (Source : Phoronix)