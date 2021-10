Chez AMD, avec Ryzen, on utilise le même die, mais on recycle les moins véloces en modèles de gamme inférieure. Ainsi le 5800X et le 5600X partagent un CCD (constitué d'un seul CCX à 8 coeurs), le 5950X et 5900X en partagent deux dans le même CCD. Et la variation des coeurs provient de l'activation ou la désactivation des coeurs. Par contre, on ne sait pas lesquels le sont au sein même du die. Cela a un avantage en termes de prix, puisque cela minimise les rebuts inutilisables, ou les puces qui ne satisferaient pas aux requis pour être estampillées Ryzen commercial. Chez Intel, puisque la gamme Alder Lake est officielle, la donne serait quelque peu différente selon MSi.

En effet, après avoir déliddé, ou ouvert au couteau suisse, un CPU 8P+6E et un 6P+0E, que l'on retrouvera dans le 12900K et tous les i5 excepté les 12600K/KF, ils se sont rendu compte qu'il y avait deux dies bien différents. Le premier, le plus gros, mesure 216 mm² (ou 209 selon Intel mais sans précision), tandis que le second est plus petit avec 163 mm². Cela implique donc d'usiner au moins deux puces différentes, la présence ou l'absence des coeurs E étant probablement la problématique ayant entrainé ce choix. Ce n'est pas une annonce révolutionnaire, mais ça explique des choses, qui ne préfigurent en rien des perfs des CPU d'ailleurs, culture perso pour geek afin briller en société !