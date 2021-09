Viewsonic ne compte pas laisser la concurrence dicter sa loi et étouffer le marché, Samsung en tête. Avec son VX2882-4KP, la firme frappe fort et pas si cher que ça. En effet, sous une dalle plane IPS, affichant 3840 x 2160 pixels, se cache un moniteur gaming assez sympa sans être très haut de gamme, et possédant une diagonale de 28 pouces, d'où le nom pardi. Le temps de réponse de gris à gris est de 1 ms, la luminosité est à 300 cd/m², malgré tout, l'écran est certifié HDR10. Cette classification tend à disparaitre au profit du grand législateur VESA.

La firme annonce un support de FreeSync Premium, qui débute à 30 Hz en HDMI et 48 Hz via le DisplayPort. Le taux maximal de rafraichissement est de 150 Hz, soit une valeur plutôt inhabituelle, quand le marché propose quelque chose entre 144 et 165 Hz. Niveau connectiques, comptez sur 2 HDMI 2.1, 2 DP, un USB Type-C, un hub de 2 USB 3.0. Notez que par rapport au VX2882-4K-Pro présenté par Matt il y a quelques semaines, nous ne savons pas si c'est le même avec un pied différent, ou si c'est un autre modèle qui lui ressemble trop dans les specs. premièr eoption envisagée dans la mesure où ne trouvons aucune trace du VX2882-4K-Pro qui semble être devenu 4KP entre-temps. Là où c'est assez malin, c'est qu'une dalle 28", coûte moins cher que les 32, et du coup ça se ressent sur le prix final qui tombe largement sous les 1000 $, 830 pour être précis. Ce n'est quand même pas donné à toutes les bourses, mais pour ceux qui sont relativement proches, et qui n'ont pas peur que les yeux grillent instantanément avec ce si petit pitch, ou qui ont des lunettes, ou qui se satisfont du scaling Windows très imparfait, car ne s'appliquant pas partout, alors ce moniteur est à considérer !