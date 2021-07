Les casques audios sans-fil sont toujours assez difficiles à appréhender, puisque les solutions totalement versatiles sont rares dans le monde gaming. En effet, d'un côté nous retrouvons des appareils compatibles avec le plus grand nombre, mais utilisant un Bluetooth qui aura tendance à compresser et réduire la qualité sonore, et d'un autre des dongles sans-fil qui sont limités à quelques appareils sous Windows bien souvent. Toutefois, les fabricants commencent à s'ouvrir de plus en plus, et l'arrivée de l'USB-C permet de mieux standardiser les différents protocoles de communication, ce qui vous permet de connecter des DAC sur plusieurs systèmes. C'est donc dans cet objectif que Razer a développé son casque Barracuda X, un modèle prévu pour le gaming sur PC, mais aussi sur bien d'autres plateformes.

Au menu, c'est donc du sans-fil propriétaire, néanmoins celui-ci n'est pas réservé aux PC, mais à peu près à tout ce qui dispose d'un port USB qui prend en charge des casques ou DAC audio : le bon vieux PC, la PlayStation 5, la Nintendo Switch et les smartphones sous Android. Pour le reste, une entrée analogique en prise Jack est disponible, au cas où votre appareil n'a pas de quoi gérer le dongle fourni avec le fabricant, qui peut autant être mis en USB-C ou en USB-A via un adaptateur. Cependant, seul Windows 10 est capable de gérer la simulation de son Surround 7.1, pour les autres il faudra compter des outils présents sur l'appareil, qui ne seront peut-être pas aussi efficaces.

D'un point de vue sonore, le casque reste dans la gamme abordable des modèles sans-fil, avec des hautparleurs de 40 mm qui semblent orientés pour l'utilisation en jeu, à en croire le discours du fabricant, et qui ne seront donc probablement pas les meilleurs pour les cinéphiles et audiophiles. Le micro est assez standard, en unidirectionnel et centré sur les fréquences de la voix, ce qui évite de trop surcharger le débit sans-fil et qui sera largement suffisant pour vous entendre sur Discord. L'autonomie semble plus faiblarde que celle de son cousin mobile Opus X, avec environ 20 heures, et il est dommage de ne pas avoir prévu un système de recharge sans-fil, ce qui aurait évité de rajouter un câble et un chargeur près du bureau. Le prix conseillé est de 99,99 €, et vous pouvez le retrouver dès maintenant sur nos étals.