Le temps file à une vitesse et c'est déjà l'heure des soldes d'été (on est en retard !). Quoi qu'il en soit, entre boulot, plage et resto', nous allons essayer de recenser pour vous les meilleurs "offres" du moment. Espérons que cette session de promo soit plus reluisante que cet hiver ! C'est parti :

On débute avec un petit processeur des familles, qui saura vous assister dans toutes vos tâches courantes et dans le jeu. Le Ryzen 5 2600 proposé par Rue du Commerce n'est certes pas de toute première jeunesse dans notre univers, mais il en a encore sous le pied. Disposant de 6 coeurs (12 threads) et cadencé à 3.4 GHz de base (3.9 GHz en boost), il est affiché à seulement 99,90 €, ce qui en fait un bon candidat pour une configuration apachère ! Notre lien est juste en dessous si vous êtes intéressés.

Le WS Black SN750 (sans dissipateur) de 500 Go voit aussi son prix chuter, et passe sous les 60 € chez Cdiscount et Amazon. Une offre intéressante donc, pour ce modèle équipé d'un contrôleur triple-core ARM et de puces TLC 64 couches maison. Les performances sont parmi les meilleures, avec des débits séquentiels de 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires sont de l'ordre de 400K IOPS en lecture et en écriture. Côté endurance la bestiole est donnée pour 300 To d'écriture totale ou 5 ans de garantie. L'offre est disponible via notre lien juste en dessous.

On trouve ensuite plusieurs offres intéressantes pour le SSD WD Blue SN550. Plus abordable et de conception simple (une seule puce), il embarque un contrôleur maison et des puces TLC 96 couches. dépourvu de DRAM, vous aurez de bonnes performances du moment que le cache SLC n'est pas saturé. Les performances annoncées sont de l'ordre de 2400 Mo/s en lecture séquentielle et 1950 Mo/s (1750 Mo/s pour le 500 Go) en écriture séquentielle. Les accès aléatoires grimperont à 410k IOPS ( en lecture et 405K IOPS en écriture (300/240K IOPS pour le 500 Go). L'endurance annoncée est de 600 TBW (300 TBW pour le petit) sur les 5 ans que durent sa garantie. Le SSD est à 87,90 le To, 49,90 e les 500Go, chez RDC avec 1.99€ de frais de port. On trouve également ces modèles chez Amazon et Cdiscount. Nos liens sont juste en dessous.

Régulièrement en promotion, on trouve le MX500 1To de chez Crucial sous les 90 € à l'ouverture de cette période de solde. Le modèle est capable d'atteindre 560/510 Mo/s en débits séquentiels (Lecture/écriture) et plus de 90K IOPS en accès aléatoires. Il est équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de puces NAND Micron 64 couches TLC. La garantie est de 5 ans ou 350 To d'écriture au total sur cette période. Disponible chez Amazon et Cdiscount, via nos liens bien évidemment.