Bon plan • Among Us offert par Epic Games

Besoin de se détendre entre amis ? Vous cherchez une perle du moment, pas vraiment gourmande et, qui plus est, disponible sur mobile ? Among Us est fait pour vous ! Cela tombe bien, c’est la tournée d’Epic Games, décidément prêt à tout pour vous faire adopter son lanceur.

Le principe du jeu est simple, dérivé du jeu (de table) Loup-Garou : entre Crewmates, vous devez réparer le vaisseau avant que les Impostors ne vous assassinent jusqu’au dernier. À vos modems !

Mais qui cela peut-il donc bien être ?